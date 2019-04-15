2019-04-15T13:04:05+03:00
Происшествия

На Алтае магазинного вора нашли по оставленным документам

Анна СЕМИНА
Поделиться:
В этой сумке были продукты и паспорт вораВ этой сумке были продукты и паспорт вораФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

В Калманском районе Алтайского края 42-летний рецидивист обворовал продуктовый магазин. Вычислили его по документам, которые он потерял.

Инцидент произошел в селе Новороманово. Ночью мужчина пришел к местному магазинчику. Топором вырвал металлическую решетку и сломал пластиковое окно.

- Из торговой точки он вынес 25 тысяч рублей наличными, а также продукты питания и алкоголь на общую сумму более пяти тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Вычислить преступника не составило труда. Недалеко от магазина полицейские нашли сумку с похищенными продуктами и документы на имя мужчины. Задержали злоумышленника в заброшенном доме. Против него завели уголовное дело по статье «Кража». Изъять удалось более 15 тысяч рублей и часть продуктов. Сейчас рецидивист находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаульская мэрия отреагировала на скандал с муниципальным жильем
Апрельский снег парализовал Барнаул
Заявочную кампанию на получение путевок в детские лагеря продлили на Алтае
Более 90 человек пострадали на Алтае из-за укусов клещей
В Барнауле разработали макеты плакатов к празднованию Дня Победы
В Барнауле нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика
Барнаульский «благотворитель» совращал девочек из малоимущих семей
310 тысяч рублей с должников взыскали судебные приставы и барнаульская ГИБДД
В Рубцовске автомобиль вылетел на газон и перевернулся
Сообщения о минировании в ТРЦ «Огни» пришли еще 13 апреля
Бийчанка хотела продать кольцо с бриллиантом, но попалась на мошенника
В Барнауле студенты станут донорами крови
Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Барнауле
Неизвестные сообщили о минировании ТРЦ "Огни"
Чемпионат по биатлону среди представителей бизнеса впервые пройдет в Барнауле
Алтай-Кокс привлекает молодых специалистов
Алтайские специалисты обнаружили в мюсли условно-патогенные микроорганизмы
Алтайский край присоединился к всероссийской акции «#ДоброВСело»
В Алтайском крае стартовала диспансеризация многодетных матерей
Погода на 15 апреля 2019 года в Барнауле: снег и +5 градусов