На Алтае магазинного вора нашли по оставленным документам

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-15T13:04:05+03:00

В этой сумке были продукты и паспорт вора Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

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В Калманском районе Алтайского края 42-летний рецидивист обворовал продуктовый магазин. Вычислили его по документам, которые он потерял.

Инцидент произошел в селе Новороманово. Ночью мужчина пришел к местному магазинчику. Топором вырвал металлическую решетку и сломал пластиковое окно.

- Из торговой точки он вынес 25 тысяч рублей наличными, а также продукты питания и алкоголь на общую сумму более пяти тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Вычислить преступника не составило труда. Недалеко от магазина полицейские нашли сумку с похищенными продуктами и документы на имя мужчины. Задержали злоумышленника в заброшенном доме. Против него завели уголовное дело по статье «Кража». Изъять удалось более 15 тысяч рублей и часть продуктов. Сейчас рецидивист находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU