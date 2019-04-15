Барнаульский «благотворитель» совращал девочек из малоимущих семей
Жителя Барнаула признали виновным в надругательствах над маленькими девочками от 4 до 11 лет, в том числе, над ребенком-инвалидом. 51-летний мужчина представлялся благотворителем и совращал несовершеннолетних из малоимущих семей.
В конце 2016 года мужчина ради удовлетворения своих сексуальных потребностей разместил несколько объявлений, в которых указал, что оказывает благотворительную помощь малообеспеченным семьям, в которых есть дети. Он оставил на сайте свой номер телефона.
Как сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю, с 2017 по 2018 год он вошел в доверие к нескольким семьям, которые обращались за материальной поддержкой. Мужчина приходил к ним домой и в отсутствие взрослых совершал надругательства над несовершеннолетними. Следствием доказано пять эпизодов преступлений сексуального характера.
Суд приговорил мужчину к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU