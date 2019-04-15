310 тысяч рублей с должников взыскали судебные приставы и барнаульская ГИБДД

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-15T12:09:10+03:00

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В начале апреля судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД по Барнаулу провели оперативное мероприятие «Должник».

Судебные приставы с помощью специальных программ «Дорожный пристав» в районе улицы Трактовой и Павловского тракта из общего потока машин выборочно останавливали автомобилистов с непогашенной задолженностью.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, на улице работали два экипажа: первый выявлял машины должников по базе данных, второй останавливал транспортные средства. После этого сотрудники ведомств предлагали должнику либо расплатиться за штраф на месте, либо погасить налоговую задолженность. Если они получали отказ, то шли на крайние меры – приступали к описи и аресту автомобилей или другого имущества.

За рейд сотрудники остановили 61-го автовладельца. 12 из них смогли предоставить квитанцию об оплате задолженности, 27 должников получили извещения на прием к судебному приставу-исполнителю.

Всего с неплательщиков взыскали 310 тысяч рублей. 13 тысяч рублей за административные штрафы, 11 тысяч долгов по налогам, 269 тысяч – иные задолженности в пользу юридических и физических лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU