В Рубцовске автомобиль вылетел на газон и перевернулся

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-15T11:20:02+03:00

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Автомобиль Kia Sorento заехал на препятствие и опрокинулся на крышу в Рубцовске. ДТП произошло 14 апреля примерно в 19.30.

Как сообщается в паблике «Инцидент. Рубцовск», иномарка двигалась по переулку Гражданский от проспекта Ленина в сторону улицы Пролетарской. Водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги, проехал по бетонной клумбе и перевернулся.

В автомобиле находилось три человека, в том числе ребенок восьми лет. Участники происшествия не пострадали. В результате аварии автомобиль получил повреждения крыши, капота, бампера, передних крыльев и дверей. Сейчас информация о ДТП уточняется, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что за прошедшую неделю в Рубцовске было зарегистрировано 17 ДТП. ГИБДД города призывает быть внимательными и осторожными на проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU