В Рубцовске автомобиль вылетел на газон и перевернулся
Автомобиль Kia Sorento заехал на препятствие и опрокинулся на крышу в Рубцовске. ДТП произошло 14 апреля примерно в 19.30.
Как сообщается в паблике «Инцидент. Рубцовск», иномарка двигалась по переулку Гражданский от проспекта Ленина в сторону улицы Пролетарской. Водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги, проехал по бетонной клумбе и перевернулся.
В автомобиле находилось три человека, в том числе ребенок восьми лет. Участники происшествия не пострадали. В результате аварии автомобиль получил повреждения крыши, капота, бампера, передних крыльев и дверей. Сейчас информация о ДТП уточняется, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что за прошедшую неделю в Рубцовске было зарегистрировано 17 ДТП. ГИБДД города призывает быть внимательными и осторожными на проезжей части.
Читайте также:
Мотоциклист сбил двух 18-летних девушек, одна погибла
ИСТОЧНИК KP.RU