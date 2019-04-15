Сообщения о минировании в ТРЦ «Огни» пришли еще 13 апреля
Больше суток информация о минировании в барнаульском ТРЦ "Огни" оставалась без внимания администрации торгового комплекса. Об этом "КП" стало известно из собственных источников.
Сообщения о минировании пришли еще в субботу, 13 апреля, но, в выходные их никто не прочитал. Почту проверили только в понедельник.
Неизвестно, что могло бы произойти, если взрывчатые вещества на самом деле оказались бы в здании торгового комплекса.
Напомним, территорию «Огней» оцепили автомобили спецслужб этим утром, посетителей эвакуировали. Полиция заблокировала все въезды и выезды, на место происшествия не пускали жителей краевой столицы.
Проезд был перекрыт от торгового центра до «Ледокола», вход был закрыт для посетителей в течение нескольких часов. Место происшествия обследовали кинологи, опасных и взрывчатых средств специалисты не обнаружили.
Изначально в сети появилась версия об учениях. Ее быстро опровергли, так как в учениях должно быть задействовано большее количество экипажей пожарной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU