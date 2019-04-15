Сообщения о минировании в ТРЦ «Огни» пришли еще 13 апреля

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-15T11:15:52+03:00

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Больше суток информация о минировании в барнаульском ТРЦ "Огни" оставалась без внимания администрации торгового комплекса. Об этом "КП" стало известно из собственных источников.

Сообщения о минировании пришли еще в субботу, 13 апреля, но, в выходные их никто не прочитал. Почту проверили только в понедельник.

Неизвестно, что могло бы произойти, если взрывчатые вещества на самом деле оказались бы в здании торгового комплекса.

Напомним, территорию «Огней» оцепили автомобили спецслужб этим утром, посетителей эвакуировали. Полиция заблокировала все въезды и выезды, на место происшествия не пускали жителей краевой столицы.

Проезд был перекрыт от торгового центра до «Ледокола», вход был закрыт для посетителей в течение нескольких часов. Место происшествия обследовали кинологи, опасных и взрывчатых средств специалисты не обнаружили.

Изначально в сети появилась версия об учениях. Ее быстро опровергли, так как в учениях должно быть задействовано большее количество экипажей пожарной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU