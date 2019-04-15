Бийчанка хотела продать кольцо с бриллиантом, но попалась на мошенника

СЕГОДНЯ 09:15 2019-04-15T09:15:10+03:00

Деньги ей не поступили, а наоборот – было списано свыше 13,5 тысяч рублей. Фото: Дарья САВЕНКО

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Жительница Бийска стала жертвой мошенника, когда пыталась продать свое ювелирное украшение.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 43-летняя женщина выставила в интернете объявление о продаже золотого кольца с бриллиантом. Ювелирное украшение она оценила в 10 тысяч рублей.

Спустя время ей позвонил неизвестный мужчина, который захотел купить кольцо. Поторговавшись, женщина снизила цену до 9 тысяч рублей. Звонивший согласился и предложил перевести деньги на банковскую карту. Бийчанка продиктовала мошеннику номер карты и пароль. Однако после этого, деньги ей не поступили, а наоборот – было списано свыше 13,5 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU