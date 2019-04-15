В Барнауле студенты станут донорами крови

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-15T08:59:44+03:00

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Социальная межвузовская акция «Стань донором. Спаси жизнь!» пройдет с 15 по 19 апреля в Барнауле. Она приурочена ко Всемирному дню донора крови, который отмечается 20 апреля.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, всю неделю студенты алтайских вузов будут сдавать кровь для нуждающихся. 15 апреля в акции примут участие студенты АлтГТУ, 16 апреля приглашаются студенты классического, медицинского университетов и БЮИ. 17 апреля в акции поучаствуют учащиеся педагогического и аграрного университетов. Отдельный день – 18 апреля выделен для бойцов студенческих отрядов. 19 апреля ожидаются студенты барнаульского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и института культуры.

Поучаствовать в акции помимо студентов могут все желающие. С 8:30 до 12:00 на площади Сахарова всю неделю будет работать мобильная станция переливания крови. Каждый донор получит сувенир и справку на отгул на работе или учебе.

ИСТОЧНИК KP.RU