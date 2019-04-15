Иномарка сбила девочку на пешеходном переходе в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-15T08:29:19+03:00

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Автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе в Барнауле. Дорожно транспортное происшествие случилось утром в понедельник, 15 апреля, на улице Загородней около дома №12.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГИБДД по Барнаулу, 47-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка была доставлена в ближайший травмпункт, госпитализация не потребовалась. Полицейские проводят проверку.

Отметим, что еще один наезд на ребенка произошел в минувшую субботу во дворе дома №32 по улице Чкалова. По предварительной информации, ребенок играл на детской площадке и в какой-то момент побежал в сторону подъезда. Водитель автомобиля ВАЗ 211540 не успел затормозить и сбил четырехлетнего мальчика. В результате ДТП ребенку была оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU