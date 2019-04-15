Неизвестные сообщили о минировании ТРЦ "Огни"

СЕГОДНЯ 07:36 2019-04-15T08:01:52+03:00

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Неизвестные утром 14 апреля сообщили о минировании барнаульского ТРЦ Огни". По сообщениям очевидцев в паблике "Барнаул 22", на место происшествия прибыли пожарные, полиция и скорая помощь.

Территорию вблизи торгового центра оцепили автомобили спецслужб. Полиция перекрыла все въезды и выезды, на место происшествия не пускали местных жителей. Проезд был перекрыт от «Огней» до «Ледокола», вход был закрыт для посетителей в течение двух часов. Территорию обследовали кинологи в экстренном режиме, опасных и взрывчатых средств специалисты не обнаружили.

Изначально была информация о проводящихся учениях. Но, как заметили очевидцы события, в учениях должно быть задействовано большее количество экипажей пожарной службы. В МЧС и МВД воздержались от официальных комментариев, заявив, что на данный момент проводится проверка.

Напомним, в феврале волна минирований прокатилась по Барнаулу и Бийску. Тогда неизвестные "террористы" рассылали письма с угрозами в школы, больницы и другие социальные учреждения. Ни одна из угроз не подтвердилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU