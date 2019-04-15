2019-04-15T07:25:58+03:00
Спорт

Чемпионат по биатлону среди представителей бизнеса впервые пройдет в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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Фото предоставлено Барнаульской федерацией биатлонаФото предоставлено Барнаульской федерацией биатлона
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10 августа 2019 года в Барнауле впервые пройдёт чемпионат по летнему биатлону среди представителей бизнеса (мужчины). Мероприятие будет приурочено ко "Дню физкультурника".

- Представители бизнеса все чаще стали интересоваться спортом, - отмечает Андрей Угаров, председатель городской федерации биатлона. - Причем не только популярными видами, но и сложно -техническими дисциплинами. Так и родилась идея провести летний чемпионат по биатлону среди мужской части местного бизнес-сообщества.

Фото предоставлено Барнаульской федерацией биатлона

Фото предоставлено Барнаульской федерацией биатлона

Как сообщает «Алтайский спорт», тренировки и инструктаж по огневой подготовке начнутся с 1 июня. Их пройдут все участники, не зависимо от квалификации и опыта. Само мероприятие состоится на лыжно-биатлонном комплексе по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 69л.

Зрелищный отдых и призы обеспечат организаторы - "Барнаульская федерация биатлона", комитет Барнаула по физической культуре и спорту и Барнаульский пивоваренный завод.

Запись и все вопросы по телефону 8-962-811-3317 (Андрей).

Фото предоставлено Барнаульской федерацией биатлона

Фото предоставлено Барнаульской федерацией биатлона

ИСТОЧНИК KP.RU

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