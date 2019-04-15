Алтайский край присоединился к всероссийской акции «#ДоброВСело»
В апреле в Алтайском крае стартует всероссийская акция «#ДоброВСело».
Как рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения Алтайского края, в рамках проекта студенты Алтайского медуниверситета и врачи Диагностического центра совершат выезды в отдаленные села Михайловского, Заринского, Благовещенского и других районов региона.
Там врачи выполнят диагностическое обследование жителей, а студенты проведут профилактические, просветительские и профориентационные мероприятия. Также студенты помогут привести в порядок территорию около фельдшерско-акушерских пунктов.
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12 апреля первая группа многодетных мам из 60 человек прошла обследование в краевом центре медицинской профилактики. По необходимости, были выданы талоны для дальнейшего обследования в диагностическом центре Алтайского края (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU