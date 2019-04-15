2019-04-15T03:43:12+03:00
Общество

В Алтайском крае стартовала диспансеризация многодетных матерей

Дарья САВЕНКО
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С 12 апреля в Алтайском крае стартовала диспансеризация многодетных матерей.

Как рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения, 2 апреля на заседании проектного комитета по направлению «Демография» между Министерством социальной защиты Алтайского края, Министерством здравоохранения Алтайского края и Алтайской краевой общественной организацией «Сообщество многодетных и приемных семей Алтая «Много деток – хорошо!» было заключено партнерское соглашение о проведении диспансеризации многодетных мам, членов этой НКО.

Уже 12 апреля первая группа многодетных мам из 60 человек прошла обследование в краевом центре медицинской профилактики. По необходимости, были выданы талоны для дальнейшего обследования в диагностическом центре Алтайского края.

Остальные многодетные мамы, члены краевой организации «Много деток – хорошо!», пройдут обследование по отдельному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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