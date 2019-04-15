2019-04-15T03:27:01+03:00
Общество

Погода на 15 апреля 2019 года в Барнауле: снег и +5 градусов

Дарья САВЕНКО
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На улице существенно опустилась температура и выпал снег.На улице существенно опустилась температура и выпал снег.Фото: Дарья САВЕНКО
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В ночь на понедельник, 15 апреля 2019 года, в Барнаул вновь пришла зима – на улице существенно опустилась температура и выпал снег.

Так, по данным синоптиков, в краевой столице переменная облачность, днем осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура поднимется до +3…+5 градусов.

По Алтайскому краю также переменная облачность, днем в большинстве районов дождь, в северных районах с мокрым снегом, днем местами в северных и восточных районах сильные осадки, по югу возможна гроза. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18. Днем потеплеет +3…+8, местами по югу +13…+18 градусов.

Гидрологическая обстановка в бассейне Верхней Оби стабильная. Сохраняется большая водность в реке Алей у города Алейска. Подтопление населенных пунктов не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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