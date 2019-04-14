2019-04-14T13:44:50+03:00
Происшествия

В Барнауле на ул. Исакова полыхала пятиэтажка

САПОЖКОВА Александра
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Фото Данилы Егорова из архива КПФото Данилы Егорова из архива КП
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Днем 14 апреля, около 15.30, в Барнауле загорелся пятиэтажный дом на улице Г. Исакова, 226. Об этом сообщили очевидцы происшествия в паблике "Барнаул 22". Горело как минимум три квартиры - с третьего по пятый этаж.

- Тут такой дым чёрный был, - написал один из очевидцев.

Другие предположили, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.

- Походу, потеплело, люди стали окна открывать, а любители покурить с верхних балконов стали бычки в них закидывать.., - написал один из комментаторов.

- Люди, реально, ставьте пепельницы на балконах и лоджиях! - призвала другая участница паблика. - Это абсолютно не сложно! Зато такой беды не будет - в виде потери имущества и, не дай бог, жертв! У знакомой из-за выкинутого окурка этажом выше квартира выгорела, пока она в роддоме была.

Подробности этого пожара не сообщаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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