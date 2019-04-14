2019-04-14T12:24:25+03:00
Общество

Бабушки чуть не высадили из автобуса потерявшегося мальчика из-за щенка

САПОЖКОВА Александра
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ЩенокЩенокФото: Иван ВИСЛОВ
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Бийским пенсионеркам, которые ехали в одном из автобусов, не понравилось, что в салон зашел ребенок со щенком. Бабушки начали выгонять мальчика, но за ребенка вступился водитель.

Как написал сам мужчина в паблике "Инцидент Бийск", мальчик лет 5-6 зашел на остановке Стахановская.

- Смотрю, он с барбосом. И что бы вы думали? Наши доблестные бабушки начали бубнить и выгонять мальчика - он же с собакой! - написал мужчина.

И тут водителя прорвало - он выбежал из кабины и начал ругаться матом (за что приносит извинения ехавшим в тот момент пассажирам). Мужчина остановил мальчугана и узнал, что тот, оказывается, потерялся. Водитель довез ребенка до конечной остановки, отвел в диспетчерскую и вызвал полицию.

- В диспетчерской, пока ждали полицию, мальчика угостили чаем со сладостями. Родителей потеряшки в итоге нашли, - пишет "МК на Алтае".

- А тем, кто выгонял мальчика, хочу сказать - не дай бог, чтобы с вашими родными произошла подобная ситуация, - отметил водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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