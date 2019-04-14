Доход экс-губернатора Карлина за 2018 год составил 6,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-14T11:56:31+03:00

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Члены Совета Федерации, в число которых входит и экс-губернатор Александр Карлин, отчитались о доходах за 2018 год.

Как сообщает "Политсибру", новоиспеченный сенатор (напомним, он занял должность в верхней палате парламента осенью минувшего года) задекларировал 6,5 млн рублей. А вот в 2017 году его доход в качестве губернатора составлял 6,9 млн рублей.

Супруга Галина Карлина отчиталась о доходах в 551 тыс. рублей. Годом ранее у нее было 203 тыс. рублей.

- Экс-губернатору принадлежат два гаража. Его супруге - два земельных участка площадью 3094 и 2000 квадратных метров, две квартиры (139 и 112 кв. м), жилой дом (560 кв. м), доля в квартире площадью 66 кв. м, два машино-места по 13 кв. м каждое (причем автомобилей у четы нет) и жилое строение без права проживания (почти 53 кв. м), - пишет издание.

В совместном пользовании у супругов Карлиных есть квартира площадью 157,6 кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU