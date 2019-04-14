Элитную квартиру с белками во дворе продают за 8,5 млн рублей
Огромную элитную двухкомнатную квартиру продают в поселке в сосновом бору Барнаула.
Как сообщается на сайте avito.ru, жилье расположено на втором этаже шестиэтажного кирпичного дома. Площадь квартиры составляет 118 квадратных метров. Это кухня-студия 20 "квадратов", две комнаты (20 и 30 кв. м.), а также имеются две теплые лоджии (10 и 16 кв.м) и гардероб. По отдельной договоренности продается машиноместо в гараже (площадью 15 кв.м) и кладовая (13 кв.м).
Скриншот с сайта avito.ru
Особо примечателен вид из окна - на розарии, домики для белок, фонтан и сосны. Сторона квартиры, как сообщает автор объявления, солнечная.
Отмечается, что в элитном поселке есть охрана, дворники и даже садовник, а также хорошая детская площадка. А рядом с поселком - лыжная база "Авальман", детсад, супермаркеты, кафе и другая необходимая инфраструктура.
Цена квартиры - 8,5 млн рублей.
Скриншот с сайта avito.ru
ИСТОЧНИК KP.RU