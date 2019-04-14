Элитную квартиру с белками во дворе продают за 8,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:19 2019-04-14T07:20:30+03:00

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Огромную элитную двухкомнатную квартиру продают в поселке в сосновом бору Барнаула.

Как сообщается на сайте avito.ru, жилье расположено на втором этаже шестиэтажного кирпичного дома. Площадь квартиры составляет 118 квадратных метров. Это кухня-студия 20 "квадратов", две комнаты (20 и 30 кв. м.), а также имеются две теплые лоджии (10 и 16 кв.м) и гардероб. По отдельной договоренности продается машиноместо в гараже (площадью 15 кв.м) и кладовая (13 кв.м).

Скриншот с сайта avito.ru

Особо примечателен вид из окна - на розарии, домики для белок, фонтан и сосны. Сторона квартиры, как сообщает автор объявления, солнечная.

Отмечается, что в элитном поселке есть охрана, дворники и даже садовник, а также хорошая детская площадка. А рядом с поселком - лыжная база "Авальман", детсад, супермаркеты, кафе и другая необходимая инфраструктура.

Цена квартиры - 8,5 млн рублей.

Скриншот с сайта avito.ru

ИСТОЧНИК KP.RU