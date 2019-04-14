Предупреждение МЧС: на Алтае ожидаются гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 05:16 2019-04-14T05:44:11+03:00

А также мокрый снег и гололед

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ГУ МЧС разослало жителям Алтайского края СМС с предупреждением о сильном ветре и дожде.

Как сказано в сообщении, 14 апреля в регионе ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду и дождь.

На сайте Алтайского гидрометцентра уточняется, что в отдельных районах дождь будет небольшой и умеренный, а гроза возможна в южных районах. В целом по краю ветер прогнозируется западный, 5-10 метров в секунду, порывы 13-18 м/с будут наблюдаться лишь местами. В связи с усилением ветра в отдельных территориях МЧС призывает жителей находиться вдали от слабо закрепленных конструкций и быть осторожными на дорогах.

Температура при этом будет держаться на отметках +11...+16, а в южных районах края достигнет +17...+22.

15 апреля на большей части территории края ожидается не только дождь и гроза, но и мокрый снег, местами в северных районах гололедные явления. Температура снизится до +3...+8, впрочем в южных районах будет тепло +13...+18.

Также МЧС отмечает, что в регионе сохраняется высокий риск возникновения пожаров, а вот гидрологическая обстановка нормальная - подтоплений населенных пунктов не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU