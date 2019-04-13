Тотальный диктант в Алтайском крае пишут больше 1 тысячи человек

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-13T11:51:54+03:00

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В России проходит акция «Тотальный диктант». В Алтайском крае ее напишут больше 1 тыс. человек. Об этом сообщает региональное правительство.

Диктант стартовал в субботу, 13 апреля, в 15.00 по местному времени. В Барнауле работают 18 площадок. Самые необычные из них – в пиццерии, кино и на зоне.

- В Рубцовске организуют шесть площадок. В Новоалтайске диктант напишут в лицее №8 (улица Ударника, 27а), в Белокурихе - в Алтайской академии гостеприимства (улица Партизанская, 3). Бийчане смогут присоединиться к просветительской акции на площадке Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Шукшина (улица Владимира Короленко, 53). Жителей Ярового будут ждать в городской библиотеке (улица Кулундинская, 54). В Камне-на-Оби диктант напишут в Каменском медицинском колледже (улица Пушкина, 22), - сообщает региональный офсайт.

Автором текста для «Тотального диктанта» в этом году стал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский.

ИСТОЧНИК KP.RU