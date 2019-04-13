Уральские авиалинии» поздравляют с Днем авиации и космонавтики и дарят скидки на полеты в Москву

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-13T11:37:14+03:00

Купить билеты со скидкой до 30 % можно будет онлайн только в этот уикенд

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В честь любимого космического праздника авиакомпания «Уральские авиалинии» дарит скидки до 30% на полеты в Москву из регионов*:

• Барнаул – Москва; Москва – Барнаул;

• Омск – Москва; Москва – Омск;

• Чита – Москва; Москва – Чита;

• Тюмень – Москва; Москва – Тюмень;

• Челябинск – Москва; Москва – Челябинск;

• Томск – Москва; Москва – Томск.

Специальная акция на авиабилеты продлится с 13 по 14 апреля 2019 года, совершить перелет в рамках акции можно будет с 13 апреля по 31 мая 2019 года. Купить билеты можно только на сайте авиакомпании uralairlines.com, а также на сайтах онлайн агентов. Билеты Чита-Москва-Чита можно приобрести также в кассах, через мобильное приложение и call-центр авиакомпании по номеру 8-800-7700-262.

*Количество мест ограничено и не гарантируется на каждом рейсе.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU