2019-04-13T11:37:14+03:00
Общество

Уральские авиалинии» поздравляют с Днем авиации и космонавтики и дарят скидки на полеты в Москву

Купить билеты со скидкой до 30 % можно будет онлайн только в этот уикенд
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Фото: Владимир ТимофеевФото: Владимир Тимофеев
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В честь любимого космического праздника авиакомпания «Уральские авиалинии» дарит скидки до 30% на полеты в Москву из регионов*:

Барнаул – Москва; Москва – Барнаул;

Омск – Москва; Москва – Омск;

Чита – Москва; Москва – Чита;

Тюмень – Москва; Москва – Тюмень;

Челябинск – Москва; Москва – Челябинск;

Томск – Москва; Москва – Томск.

Специальная акция на авиабилеты продлится с 13 по 14 апреля 2019 года, совершить перелет в рамках акции можно будет с 13 апреля по 31 мая 2019 года. Купить билеты можно только на сайте авиакомпании uralairlines.com, а также на сайтах онлайн агентов. Билеты Чита-Москва-Чита можно приобрести также в кассах, через мобильное приложение и call-центр авиакомпании по номеру 8-800-7700-262.

*Количество мест ограничено и не гарантируется на каждом рейсе.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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