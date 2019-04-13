Уральские авиалинии» поздравляют с Днем авиации и космонавтики и дарят скидки на полеты в Москву
В честь любимого космического праздника авиакомпания «Уральские авиалинии» дарит скидки до 30% на полеты в Москву из регионов*:
• Барнаул – Москва; Москва – Барнаул;
• Омск – Москва; Москва – Омск;
• Чита – Москва; Москва – Чита;
• Тюмень – Москва; Москва – Тюмень;
• Челябинск – Москва; Москва – Челябинск;
• Томск – Москва; Москва – Томск.
Специальная акция на авиабилеты продлится с 13 по 14 апреля 2019 года, совершить перелет в рамках акции можно будет с 13 апреля по 31 мая 2019 года. Купить билеты можно только на сайте авиакомпании uralairlines.com, а также на сайтах онлайн агентов. Билеты Чита-Москва-Чита можно приобрести также в кассах, через мобильное приложение и call-центр авиакомпании по номеру 8-800-7700-262.
*Количество мест ограничено и не гарантируется на каждом рейсе.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU