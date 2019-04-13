В Барнауле сбили 4-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 08:47 2019-04-13T08:47:20+03:00

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В Барнауле в субботу, 13 апреля, в Центральном районе сбили 4-летнего ребенка. Об этом очевидцы сообщают в сообществе «Инцидент Барнаул».

ЧП произошло во дворе дома №32 по улице Чкалова. По предварительной информации, ребенок играл на детской площадке и в какой-то момент побежал в сторону подъезда. Ребенок выбежал на дорогу, водитель не успел остановиться и сбил его. На место происшествия прибыли скорая помощь и наряд ДПС. Уточняется, что ребенок не получил серьезных травм.

- Смотреть за ребёнком надо, а не ворон считать, - считает один из подписчиков сообщества Дмитрий Денисов.

- Ситуации разные бывают, не разобравшись осуждать кого-либо не стоит. Мог и водитель быстро ехать, а мог и ребенок внезапно появиться перед машиной. И водитель даже на низкой скорости не успел среагировать, - пишет Игорь Лавниченко.

ИСТОЧНИК KP.RU