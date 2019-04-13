Четыре уголовных дела возбудили на Алтае за попытку создать фиктивные юрлица

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-13T08:34:16+03:00

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В Барнауле жителей подозревают в создании фиктивных юридических лиц, которые в последствии могли быть использованы для финансовых преступлений.

По факту возбуждено четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 1732 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

- Подозреваемые с мая 2017 по март 2018 года предоставляли в органы паспорт на свое имя для удостоверения личности и свидетельствования подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица, а также иные документы, необходимые для данных целей. В последующем на основании предоставленных подозреваемыми документов в ЕГРЮЛ внесены сведения о них, как директорах и единственных учредителях Обществ. Проверка, проведенная следственными органами, показала, что общества с ограниченной ответственностью были зарегистрированы на подставных лиц, - сообщает краевой Следственный комитет.

Данные преступления посягают на отношения, складывающиеся в сфере предпринимательской деятельности. Их общественная опасность заключается в том, что они создают предпосылки и условия незаконного образования «фиктивных» юридических лиц, используемых в дальнейшем для совершения преступлений в сфере экономики. Как правило, такие организации не представляют налоговую отчетность и в большинстве случаев создаются для прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящее время по всем возбужденным уголовным делам проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU