Пермский студент разводил на деньги алтайских женщин

СЕГОДНЯ 08:05 2019-04-13T08:06:41+03:00

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17-летний студент из Пермского края пойдет под суд за то, что разводил доверчивых женщин на деньги. Пока известно об одном факте.

Как сообщает управление Следственного комитета по Алтайскому краю, в январе 2019 года парень создал фейковую страницу в одной из социальных сетей, с которой отправил сообщение 35-летней жительнице Алтайского края о том, что она стала победительницей конкурса, и ей положен денежный приз.

- Чтобы перевести выигрышные средства, гражданке было предложено написать свой мобильный номер телефона, а потом отправить код для входа в онлайн-банк. Женщина выполнила все указания, после чего на телефон пришло смс-сообщение от банка о списании со счета принадлежащих ей денежных средств. Поняв, что стала жертвой мошенничества, потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Сотрудникам полиции не составило труда установить истинного владельца фейковой страницы – им оказался несовершеннолетний житель Пермского края, который под тяжестью собранных следственными органами Следственного комитета доказательств вину в содеянном признал, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU