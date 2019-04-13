2019-04-13T06:41:49+03:00
Общество

Субботник на «Спичке» пройдет в Барнауле

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле на «Спичке», бывшем сереброплавильном заводе, пройдет субботник. Всех желающих приглашают принять в нем участие в субботу, 13 апреля, в 11.00.

- «Спичка» - так называют бывший Барнаульский сереброплавильный завод, который в 18-19 вв. давал до 90% серебра всей России. Теперь здесь находится комплекс памятников культурного наследия 18-20 веков. Отсюда начинался наш город. Здесь с 2015 года еженедельно, в любую погоду, проходят волонтерские Субботники на Спичке. Вас там ждут! Приходите! – написал на своей странице известный житель города Геннадий Шейда.

Предполагается, в субботнике примут участие больше 50 человек, в основном - студенты. Перед началом работ для них проведут экскурсию по территории бывшего завода. Сообщается, что участие в акции примут также добровольцы из стройотрядов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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