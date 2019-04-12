2019-04-12T17:28:13+03:00
Звезды

«Не плач, Алиса!» Андрей Державин едет с концертом в Барнаул

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Певец Андрей Державин, пик популярности которого пришелся на 80-е и 90-е годы прошлого столетия выступит с концертом в Барнауле в составе группы «Сталкер».

Как сообщают «Вести-Алтай» турне по России некогда популярного исполнителя начнется именно с Барнаула. Если раньше исполнитель хитов «Не плач, Алиса», «Чужая свадьба» и «Катя-Катерина» выступал сольно, теперь он споет в составе легендарной группы «Сталкер».

— Мне кажется, что наш концерт – это прекрасная возможность окунуться в то время, когда Алисе и Кате-Катерине было по 16 лет, отдохнуть от повседневных забот. И еще раз убедиться в том, что все эти годы мы были вместе, — сказал Андрей Державин, анонсируя свое турне по городам России.

Известно, что Андрей Державин не гастролировал с 1999 года. В Барнауле он выступит в ДК «Моторостроителей». После этого группа «Сталкер» посетит Томск и Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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