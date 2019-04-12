Житель Рубцовска из мести поджег дом своей знакомой

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-12T16:48:46+03:00

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Житель Рубцовска, не попав в гости к своей знакомой, решил ей отомстить. Злоумышленник поджег ее дом, после чего скрылся.

Как сообщила помощник прокурора Рубцовска Нонна Санникова, все произошло в январе 2019 года. Мужчина пришел к своей знакомой. Постучав в окно, он попросил, чтобы женщина его впустила, на что она ответила отказом. Тогда обидчивый гость заметил, что над дверью в веранду находится вата с опилками. Именно в этом месте подозреваемый совершил поджог. Убедившись, что дом загорелся, злоумышленник скрылся с места преступления.

В итоге пожар тушили сотрудники МЧС. Эксперт заметил, что если бы не экстренные меры реагирования, дом бы сгорел полностью, а его хозяйке был бы причинен ущерб — более 120 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого в настоящее время возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU