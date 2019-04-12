2019-04-12T15:25:26+03:00
Происшествия

В Камне-на-Оби задержали подозреваемого в убийстве двух человек

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Накануне, 11 апреля, в Камне-на-Оби в квартире на улице Кондратюка обнаружили тела мужчины и женщины с явными признаками насильственной смерти.

Старший следователь Каменского межрайонного следственного отдела СУСК России по Алтайскому краю Елена Коновалова рассказала журналистам «Каменских известий» о том, что подозреваемого в двойном убийстве уже задержали.

Предварительно установлено, что он пришел к своей бывшей супруге. В итоге подозреваемый убил женщину, а также ее брата.

Вполне возможно, что именно задержанный причастен к нанесению тяжких телесных повреждений еще одному мужчине, который в этот вечер был в квартире, где произошло двойное убийство. Сегодня утром, 12 апреля, потерпевший скончался в больнице.

Как стало известно изданию, сын подозреваемого рассказал, что раньше его отец проходил лечение в психиатрической больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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