В Камне-на-Оби задержали подозреваемого в убийстве двух человек
Накануне, 11 апреля, в Камне-на-Оби в квартире на улице Кондратюка обнаружили тела мужчины и женщины с явными признаками насильственной смерти.
Старший следователь Каменского межрайонного следственного отдела СУСК России по Алтайскому краю Елена Коновалова рассказала журналистам «Каменских известий» о том, что подозреваемого в двойном убийстве уже задержали.
Предварительно установлено, что он пришел к своей бывшей супруге. В итоге подозреваемый убил женщину, а также ее брата.
Вполне возможно, что именно задержанный причастен к нанесению тяжких телесных повреждений еще одному мужчине, который в этот вечер был в квартире, где произошло двойное убийство. Сегодня утром, 12 апреля, потерпевший скончался в больнице.
Как стало известно изданию, сын подозреваемого рассказал, что раньше его отец проходил лечение в психиатрической больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU