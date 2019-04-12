Барнаул встал в восьмибалльных пробках вечером 12 апреля

СЕГОДНЯ 13:53 2019-04-12T13:53:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Барнаул встал в восьмибалльных пробках вечером в пятницу, 12 апреля.

Согласно сервису «Яндекс Пробки», движение, по традиции, затруднено на проспекте Строителей от кинотеатра «Мир» до Павловского тракта. Соответственно, пробки образовались на улицах Челюскинцев и Ядринцева в сторону ТРЦ «Galaxy». От площади Октября по проспекту Ленина затор до улицы Аносова. Вынуждены стоять автомобилисты и на проспекте Социалистическом от улицы Молодежной до проспекта Строителей.

Ремонтные работы стали причиной многокилометровой пробки на шоссе Ленточный Бор в сторону улицы Власихинской. Машины, которые едут по улице Кутузова, с трудом выезжают на шоссе.

В пробке стоят автомобилисты на Павловском тракте в районе ТРЦ «Европа», на улице Попова от остановки «Сухой Лог» до улицы Балтийской, на улице Власихинской от ТРЦ «Волна» в сторону улицы Попова.

Парализовано движение на пресечении улицы Попова и проспекта Космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU