2019-04-12T13:53:13+03:00
Общество

Барнаул встал в восьмибалльных пробках вечером 12 апреля

Дарья САВЕНКО
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Барнаул встал в восьмибалльных пробках вечером в пятницу, 12 апреля.Барнаул встал в восьмибалльных пробках вечером в пятницу, 12 апреля.Фото: скриншот сайта
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Барнаул встал в восьмибалльных пробках вечером в пятницу, 12 апреля.

Согласно сервису «Яндекс Пробки», движение, по традиции, затруднено на проспекте Строителей от кинотеатра «Мир» до Павловского тракта. Соответственно, пробки образовались на улицах Челюскинцев и Ядринцева в сторону ТРЦ «Galaxy». От площади Октября по проспекту Ленина затор до улицы Аносова. Вынуждены стоять автомобилисты и на проспекте Социалистическом от улицы Молодежной до проспекта Строителей.

Ремонтные работы стали причиной многокилометровой пробки на шоссе Ленточный Бор в сторону улицы Власихинской. Машины, которые едут по улице Кутузова, с трудом выезжают на шоссе.

В пробке стоят автомобилисты на Павловском тракте в районе ТРЦ «Европа», на улице Попова от остановки «Сухой Лог» до улицы Балтийской, на улице Власихинской от ТРЦ «Волна» в сторону улицы Попова.

Парализовано движение на пресечении улицы Попова и проспекта Космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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