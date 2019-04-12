Стало известно, когда в Барнауле откроется купальный сезон

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-12T13:27:00+03:00

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В этом году купальный сезон в Барнауле начнется 10 июня, а закончится 25 августа. Соответствующее постановление подписал глава краевой столицы Сергей Дугин в пятницу, 12 апреля.

Из документа следует, что официальными местами для купания жителей и гостей Барнаула станут два пляжа - «Городской» (Правобережный тракт, 10) и «Водный мир» (Правобережный тракт,39). Традиционно, к пляжам будут ездить автобусы.

Администрациям районов поручено организовывать рейды по местам, где купаться запрещено, а также проводить разъяснительную работу с теми, кто нарушает правила. Комитету образования Барнаула поручено до начала летних каникул провести занятия, где дети смогут узнать о безопасном поведении на воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU