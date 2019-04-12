2019-04-12T11:21:37+03:00
Общество

Погода на 13 и 14 апреля в Алтайском крае: +22 градуса, ветер и дождь

Дарья САВЕНКО
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Синоптики передают на ближайшие два дня жару, дождь и сильный ветер.Синоптики передают на ближайшие два дня жару, дождь и сильный ветер.Фото: Дарья САВЕНКО
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Синоптики передают на ближайшие два дня жару, дождь и сильный ветер.

Так, в ночь на 13 апреля температура по Алтайскому краю опустится до -1…+4, местами до -6 градусов. Днем воздух прогреется до +17…+22, в северных и восточных районах +12…+17 градусов. Осадков не ожидается, ветер юго-западный 3-8 м/с, днем в северных районах порывы до 14 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -1...+1, днем будет +17…+19 градусов. Без осадков, ветер юго-западный 6-11 м/с.

В ночь на 14 апреля температура по краю опустится до +1…+6 градусов, днем поднимется до +16…+21, местами в северных районах +11…+16 градусов. В отдельных районах дождь, местами по югу гроза, ветер юго-западный 5-10м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

В Барнауле ночью +2…+4 градуса, днем +13…+15. Во второй половине дня дождь, ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.

С дождя начнется и следующая неделя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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