2019-04-12T10:11:21+03:00
Происшествия

Девочка–подросток делала «закладки» в Горно-Алтайске

Анна СЕМИНА
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Подозреваемым грозит за распространение наркотиков от 10 до 20 лет лишения свободыПодозреваемым грозит за распространение наркотиков от 10 до 20 лет лишения свободыФото: Анна СЕМИНА
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В Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении девочки-подростка, которая делала наркотические закладки.

Следствие установило, что в августе прошлого года она познакомилась с неустановленным лицом. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Этот незнакомец предложил ей делать закладки в столице региона, а также в селе Майма.

- От нового знакомого девушка получила оптовую партию наркотиков. После этого она предложила своему 18-летнему приятелю вместе сделать тайники, - рассказывают в пресс-службе СУСК РФ по региону.

Ночью парень сформировал «закладки» на территории одного из районов Маймы, а информацию об этом передал приятельнице. Та же в свою очередь, передала данные соучастнику.

В настоящее время уголовное дело по данному факту передано в суд. Молодым людям грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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