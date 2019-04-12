Девочка–подросток делала «закладки» в Горно-Алтайске
В Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении девочки-подростка, которая делала наркотические закладки.
Следствие установило, что в августе прошлого года она познакомилась с неустановленным лицом. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Этот незнакомец предложил ей делать закладки в столице региона, а также в селе Майма.
- От нового знакомого девушка получила оптовую партию наркотиков. После этого она предложила своему 18-летнему приятелю вместе сделать тайники, - рассказывают в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Ночью парень сформировал «закладки» на территории одного из районов Маймы, а информацию об этом передал приятельнице. Та же в свою очередь, передала данные соучастнику.
В настоящее время уголовное дело по данному факту передано в суд. Молодым людям грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU