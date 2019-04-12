2019-04-12T08:49:32+03:00
Происшествия

В Бийске задержали мужчину из федерального розыска

Анна СЕМИНА
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Подозреваемого задержали старший лейтенант полиции Сергей Витухин и лейтенант полиции Роман КызлаковПодозреваемого задержали старший лейтенант полиции Сергей Витухин и лейтенант полиции Роман КызлаковФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Экипаж ГИБДД в Бийске задержал пьяного водителя, который оказался в федеральном розыске.

Во время несения службы экипаж Госавтоинспекции остановил автомобиль «Лада-Гранта», который ехал по улице Яминской. Как оказалось, за рулем был 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

- Когда проверили его документы, выяснилось, что машина числится в розыске за Новосибирской областью в связи с ее угоном, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Помимо этого уже во время разбирательства выяснилось, что водитель имеет судимость по статье «Кража» и уклоняется от ареста. Именно поэтому он был объявлен в федеральный розыск.

В итоге в отношении мужчины был составлен протокол за управление в состоянии опьянения. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку. Задержанный находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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