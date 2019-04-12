2019-04-12T07:58:36+03:00
Общество

Дочь космонавта Германа Титова приедет на Алтай

Анна СЕМИНА
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Дочь второго космонавта планеты Германа Титова Татьяна приедет в Алтайский край на празднование Дня космонавтики.

Мероприятия в честь Дня космонавтики пройдут в селе Полковниково с 12 по 14 апреля. На родине Германа Титова проведут целый фестиваль. Начнется он с художественно-публицистической программы «Алтайский край – дорога в космос».

- В этот же день будет работать выставка детского технического творчества, открытая по итогам краевого конкурса. Также интересным будет фестиваль авиашоу моделей самолетов и запуск ракет. Он начнется в 13 часов на открытой площадке, - рассказывают в музее Германа Титова.

А уже в 14 часов участники этого фестиваля смогут пообщаться с почетными гостями, среди которых будет дочь второго космонавта планеты Татьяна Германовна Титова, а также летчик-космонавт, герой Советского Союза Анатолий Арцебарский и военный летчик 1 класса, друг Германа Степановича Юрий Соломко.

Завтра, 13 апреля, в музее начнет работу выставка «Юрий Гагарин и Герман Титов. Они умели дружить». В заключительный день празднования в музее пройдут экскурсии по экспозициям, кинопрограммы, мастер-классы, интерактивные программы.

Дополнительную информацию можно получить по телефону музея: 8(38531) 23-600.

ИСТОЧНИК KP.RU

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