Светофоры отключат 12 апреля по улице Гоголя в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:22 2019-04-12T06:22:10+03:00

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В пятницу, 12 апреля, на двух перекрестках по улице Гоголя в Барнауле отключат светофоры.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, с 9:00 до 16:00 будут проводиться плановые работы на светофорах на пересечении улицы Гоголя с улицей Челюскинцев и с улицей Загородней.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на перекрестках, а также соблюдать требования дорожных знаков.

Отметим, что до 30 апреля на Змеиногорском тракте частично закрыли одну из полос. Движения автотранспорта ограничили в сторону центра от дома №15 до дома №3. Там рабочие перекладывают коллектор. Перекладка трубопровода ведется без отключения от водоснабжения и водоотведения. Сегодня утром ремонт стал причиной огромной пробки на Змеиногорском тракте. Начиналась она от остановки «Санаторий Обь» и заканчивалась после места, где ведутся ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU