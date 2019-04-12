2019-04-12T06:01:25+03:00
Происшествия

Рецидивист в алтайском селе избил прохожую и отнял у нее 600 рублей

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Рецидивист в алтайском селе избил прохожую и отнял у нее 600 рублейРецидивист в алтайском селе избил прохожую и отнял у нее 600 рублейФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Неоднократно судимый 49-летний житель села Смоленское Алтайского края находясь в селе Новая Чемровка ограбил 29-летнюю женщину.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, в момент нападения потерпевшая возвращалась с работы домой. Злоумышленник неожиданно выпрыгнул из кустов, когда женщина оказалась в безлюдном месте.

Грабитель несколько раз ударил потерпевшую по лицу, выхватил у нее сотовый телефон, отбросил его в сторону и потребовал отдать ему деньги и ценные вещи. Испугавшись, женщина отдала злоумышленнику 600 рублей. С этими деньгами он скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого в грабеже. На тот момент он не успел потратить похищенные деньги. В итоге злоумышленник признал свою вину.

В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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