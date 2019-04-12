Барнаульцев приглашают на благотворительную акцию «Добрый пес-17»

СЕГОДНЯ 05:16 2019-04-12T05:36:50+03:00

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Алтайская спортивная федерация ездового спорта готовится к проведению очередной благотворительной акции «Добрый пес-17».

Как рассказали в организации, зрители соревнований всегда любили фотографироваться с собаками. В связи с этим возникла идея проведения благотворительной акции. Ее суть сводилась к тому, что люди за символическую плату фотографировались с собаками, а вырученные деньги направляли на лечение больных людей, а также помогали приютам для бездомных животных.

Организаторы акции «Добрый пес-17» рассказали, что на этот раз на мероприятии будут представлены интересные породы собак: кеесхонд, золотистый ретривер, сиба-ину, шпиц, американский стаффордширский терьер, такса, пекинес, лабрадор, немецкая овчарка, бордер-колли, вельш-корги, кламбер-спаниель, французский бульдог и другие питомцы.

Желающие смогут сфотографироваться с четвероногими моделями всего лишь за 100 рублей. Вырученные деньги будут направлены в приют для бездомных животных «Татьянин день» – на погашение долгов в ветеринарных клиниках и приобретение необходимых медикаментов для собак.

Акция «Добрый пес-17» пройдет 5 мая на площади у ДК «Южный» по адресу: ул. Чайковского, 21. Начало мероприятия в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU