2019-04-12T04:45:26+03:00
Происшествия

Пьяный барнаулец разбил стеклянную дверь продуктового магазина

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Пьяный барнаулец разбил стеклянную дверь продуктового магазинаПьяный барнаулец разбил стеклянную дверь продуктового магазинаФото: Скриншот с паблика Barnaul 22
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Очевидцы сообщили о том, что изрядно подвыпивший мужчина разбил стеклянную дверь продуктового магазина в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Северо-Западной. В результате барнаулец сам себе нанес серьезные увечья.

Запись об инциденте появилась накануне, 11 апреля, в сообществе «Barnaul 22». Свидетели произошедшего утверждают, что у мужчины, который разбил стеклянную дверь, глубокие порезы рук. В итоге его увезли в больницу, чтобы зашить раны.

– Вообще-то такие двери должны быть покрыты специальной пленкой, предохраняющей от рассыпания и порезов. Смех смехом, а стекло, видно не такое, как нужно, а если бы ребёнок? – написала комментарий Лариса Горгуль.

Тем временем в пресс-службе УМВД Барнаула сообщили, что мужчину задержали по подозрению в хулиганстве. В настоящее время полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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