2019-04-12T03:42:44+03:00
Политика

Чиновники Алтайского края перенимают опыт у коллег из Республики Татарстан

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Чиновники Алтайского края перенимают опыт у коллег из Республики ТатарстанЧиновники Алтайского края перенимают опыт у коллег из Республики ТатарстанФото: предоставлено пресс-службой
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Делегация Алтайского края, которую возглавил губернатор региона Виктор Томенко, отправилась с официальным визитом в Республику Татарстан.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, в течение двух дней стороны будут заниматься развитием отношений в экономике, культуре и других сферах.

В состав делегации нашего региона вошли заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Павел Дитятев, минист культуры региона Елена Безрукова, министр промышленности и энергетики Александр Климин, министр спорта Алексей Перфильев, начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Во время презентации экономического и инвестиционного потенциала Татарстана стороны обменялись мнениями о перспективах развития отношений.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина отметила, что визит делегации Алтайского края носит стратегический характер. В частности она представила опыт привлечения частных российских и международных инвестиций, в чем Татарстан в настоящее время считается одним из лидеров в России.

В свою очередь Виктор Томенко заявил, что опыт Республики Татарстан по реализации инвестиционных проектов будет очень полезным для Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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