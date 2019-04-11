2019-04-11T18:17:07+03:00
Происшествия

На Алтае будут судить руководителей «Аптеки Алтая» за взятки

Иван ОЛЕКСЮК
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На Алтае будут судить двух директоров Усть-Калманского и Баевского филиалов АКГУП «Аптеки Алтая». Их обвиняют во взяточничестве в значительном размере.

По данным следствия, в 2014 году директор филиала аптеки в Усть-Калманском районе закупала для аптеки препараты у организации. Предприятие, чтобы замотивировать женщину, предложила ей откат в сумме около 1 % от стоимости поставляемых товаров.

- С 2014 по 2017 год женщина через посредника в качестве взятки получала денежные средства от представителей фирмы-поставщика в общей сумме более 34 тысяч рублей за совершение действий, входящих в ее должностные полномочия, - сообщает краевой Следственный комитет.

Аналогичным способом директор АКГУП «Аптеки Алтая» в Баевском районе получила с 2013 по 2017 год взятку через посредника в размере более 189 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовных дел следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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