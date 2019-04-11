2019-04-11T15:40:44+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку после падения девочки из окна

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае Следственный комитет начал проверку после травмирования полуторагодовалой девочки.

Ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома в Барнауле. Все произошло в четверг, 11 апреля. Девочка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь.

- По данному факту следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства, при которых девочка была оставлена без присмотра, несмотря на то, что в квартире находились ее родственники, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Жителей региона просят не оставлять детей без присмотра и установить на окна защиту от детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В барнаульском СИЗО заключенный совершил самоубийство
Ребенок выпал из окна пятого этажа в Барнауле
Министр образования Алтайского края проведет «Тотальный диктант» в школе №125
Башенный кран упал на стройке в Барнауле
На Змеиногорском тракте до 30 апреля частично закрыли одну из полос
Несколько акций по уборке территорий прошли в Барнауле
Свыше 1 тысячи человек примут участие в субботнике в парке «Изумрудный»
ТЦ «Геомаркет» в Барнауле откроют 15 апреля
Робоэдвайзер ВТБ Капитал Инвестиции стал первым аккредитованным автосоветником в России
Черные аисты прилетели на Алтай
В районе новостроек Барнаула появится новая поликлиника
Алтайский медуниверситет приглашает старшеклассников и учащихся колледжей к участию в олимпиадах по химии и биологии
Парня до полусмерти избили в Барнауле
Барнаулец со злости чуть не задушил бывшую девушку
В Алтайском крае закрыли дело Антона Ангела
В Барнауле открылся киберспортивный клуб «Ростелеком-Арена» (RT-Арена)
На Алтае за финансы теперь отвечает новый человек
Первенство Сибири по боксу пройдет в Барнауле
Медиагруппа FM-Продакшн запустила благотворительный марафон «Спасибо за Победу»
Московская клиника предложила Матвею из Рубцовска свою помощь
В Алтайском крае в преддверии Дня Победы ветераны получают бесплатные дрова
Виктор Томенко дал алтайской школьнице мини-интервью
Алтайский министр образования станет одним из диктаторов «Тотального диктанта»
Столкновение маршрутки и BMW X6 в Барнауле попало на видеорегистратор