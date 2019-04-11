Следственный комитет начал проверку после падения девочки из окна

СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-11T15:40:44+03:00

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В Алтайском крае Следственный комитет начал проверку после травмирования полуторагодовалой девочки.

Ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома в Барнауле. Все произошло в четверг, 11 апреля. Девочка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь.

- По данному факту следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства, при которых девочка была оставлена без присмотра, несмотря на то, что в квартире находились ее родственники, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Жителей региона просят не оставлять детей без присмотра и установить на окна защиту от детей.

ИСТОЧНИК KP.RU