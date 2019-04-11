2019-04-11T13:39:19+03:00
Происшествия

Ребенок выпал из окна пятого этажа в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Девочка выпала из окнаДевочка выпала из окнаФото: Анна СЕМИНА
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В четверг днем, 11 апреля, в Барнауле из окна квартиры на пятом этаже выпал ребенок.

ЧП произошло около 13 часов в Индустриальном районе. Как рассказали очевидцы, девочка выпала из окна квартиры по адресу улица Георгиева, 33. Возраст и состояние пострадавшей не уточняется.

- С места происшествия ребенка увезли в детскую больницу. О ее состоянии ничего неизвестно, - рассказывают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

В следственном комитете информацию официально не подтвердили:

- Следователи работают, пока никакой информации по данному инциденту пока нет.

Между тем, по словам свидетелей, на месте работает оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Отметим, в этом году это первый подобный случай. Вероятнее всего это связано с потеплением и с тем, что барнаульцы стали открывать окна на проветривание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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