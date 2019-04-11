2019-04-11T13:35:25+03:00
Общество

Министр образования Алтайского края проведет «Тотальный диктант» в школе №125

Дарья САВЕНКО
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Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прочитает текст «Тотального диктанта» в барнаульской школе №125.

Как сообщили в региональном ведомстве, в регионе будут работать 30 площадок, из которых 17 – в Барнауле. Традиционно, самые крупные площадки будут организованы в АлтГТУ, АГУ и Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени В. Я. Шишкова. Начнется акция 13 апреля в 15 часов.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Тотального диктанта».

Посмотреть, где еще есть площадки, можно здесь. Торопитесь, места ограничены.

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Барнаул в очередной раз присоединится к всероссийской акции «Тотальный диктант». Она состоится 13 апреля. В этом году специально для диктанта текст сочинил писатель Павел Басинский (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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