2019-04-11T13:18:06+03:00
Происшествия

Башенный кран упал на стройке в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Кран упал на стройке на ул.ВласихинскойКран упал на стройке на ул.ВласихинскойФото: скриншот сайта
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В Барнауле в четверг днем, 11 апреля, башенный кран упал на стройке в Индустриальном районе.

Как рассказывают очевидцы, ЧП произошло на стройплощадке здания по адресу улица Власихинская, 168.

- При падении кран на гусеничном ходу повредил стрелой билборд и забор, - говорится в сообщении в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

На место прибыли спасатели. О том, был ли в кабине в момент падения сам крановщик – не сообщается. Однако очевидцы не заметили машин скорой помощи. Сами сотрудники стройки довольно быстро отреагировали на происшествие и почти сразу же подручными средствами закрыли образовавшуюся дыру в заборе.

Напомним, в октябре прошлого года кран упал на здание детского сада. ЧП произошло на Змеиногорском тракте. Конструкция повредила внешнюю обшивку строения. А почти год назад кран завалился на улице Власихинской на пересечении с Лазурной. Тогда все подумали, что он упал, но как позже объяснили строители, «так было задумано».

ИСТОЧНИК KP.RU

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