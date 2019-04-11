2019-04-11T13:01:22+03:00
Общество

На Змеиногорском тракте до 30 апреля частично закрыли одну из полос

Там перекладывают коллектор
Дарья САВЕНКО
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В Барнауле перекрыли участок одной из полос проезжей части на Змеиногорском тракте. Там рабочие перекладывают коллектор.

Движения автотранспорта ограничили с 11 по 30 апреля по правой полосе Змеиногорского тракта в сторону центра от дома №15 до дома №3. Перекладка трубопровода ведется без отключения от водоснабжения и водоотведения.

Как сообщили в водоканале, работы являются продолжением модернизации коллектора, которая была начата в предыдущие годы. В 2017 году было переложено почти 1,5 км сети. А в ближайшее время сотрудникам предприятия предстоит заменить свыше 90 метров трубопровода

Напомним, что с 3 по 23 апреля для транспорта перекрыты улицы Володарского, Парижской Коммуны в районе пересечения с бульваром 9 Января. Там строят тепловую сеть.

Автомобилистов просят учитывать ситуацию и при необходимости выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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