Несколько акций по уборке территорий прошли в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-11T12:53:36+03:00

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11 апреля в Барнауле прошло несколько акций уборки территорий. Активисты из общественных самоуправлений «Докучаевский» и «Комсомольский» уже не первый год собственными силами очищают территорию бывшего стадиона «Мотор».

Не обошлось без них и в этом году. Общими усилиями они собрали 19 мешков мусора. Затем активисты переместились на вглубь микрорайона «Докучаевский», где навели порядок на берегу озера (ул. Озерная). Не обделили вниманием они и микрорайон по улице Логовской.

Фото предоставлено администрацией Ленинского района

В Индустриальном районе в рамках акции «чистый четверг» ликвидировали две свалки на пересечении улиц Попова и Власихинской. Места скопления мусора пришлось убирать с помощью спец. техники. С территории вывезли восемь машин с мусором, около 120 кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU