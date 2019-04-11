Несколько акций по уборке территорий прошли в Барнауле
11 апреля в Барнауле прошло несколько акций уборки территорий. Активисты из общественных самоуправлений «Докучаевский» и «Комсомольский» уже не первый год собственными силами очищают территорию бывшего стадиона «Мотор».
Не обошлось без них и в этом году. Общими усилиями они собрали 19 мешков мусора. Затем активисты переместились на вглубь микрорайона «Докучаевский», где навели порядок на берегу озера (ул. Озерная). Не обделили вниманием они и микрорайон по улице Логовской.
Фото предоставлено администрацией Ленинского района
В Индустриальном районе в рамках акции «чистый четверг» ликвидировали две свалки на пересечении улиц Попова и Власихинской. Места скопления мусора пришлось убирать с помощью спец. техники. С территории вывезли восемь машин с мусором, около 120 кубометров.
ИСТОЧНИК KP.RU