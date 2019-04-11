2019-04-11T12:38:00+03:00
Общество

Свыше 1 тысячи человек примут участие в субботнике в парке «Изумрудный»

Дарья САВЕНКО
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Около 1 тысячи человек планируют принять участие в субботнике в парке «Изумрудный», который состоится 20 апреля. Его инициаторами выступили сами барнаульцы.

Как рассказали в пресс-центре городской администрации, желающие очистить парк от мусора, станут участниками «Чистых игр». По время игры они будут собирать, и сортировать мусор, которым засыпан парк после зимы. Чтобы стать участником, нужно собрать команду из четырех человек и зарегистрироваться на сайте «Чистых игр».

Желающим поучаствовать в субботнике выдадут необходимый инвентарь, а также снабдят питьевой водой.

Сбор команд на «Чистые игры» в парке начнется с 9:00. Старт назначен на 10:30, а в 13:00 объявят победителей. Кроме уборки, в парке пройдут игры, конкурсы, экскурсии и мастер-классы.

Кстати

Общегородской субботник пройдет 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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