2019-04-11T12:25:56+03:00
Общество

ТЦ «Геомаркет» в Барнауле откроют 15 апреля

Анна СЕМИНА
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Торговый центр "Геомаркет"Торговый центр "Геомаркет"Фото: Олег УКЛАДОВ
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Торговый центр «Геомаркет» в Барнауле после простоя вновь откроет двери. Это произойдет в следующий понедельник, 15 апреля.

Напомним, торговый центр «Геомаркет» был закрыт 20 декабря по решению суда. Этому предшествовали выявленные нарушения пожарной безопасности. Причем для многих это стало полной неожиданностью. К примеру, в детском развлекательном комплексе уже было заказано мероприятие и о том, что его придется отменить, до последнего не знали ни сами клиенты, ни его руководители. Многие арендаторы также пришли на работу и оказались перед закрытыми дверьми.

Как пишет «АиФ-Алтай», 10 апреля в Индустриальном суде состоялось заседание, на котором прокурор Октябрьского района отказался от иска в связи с устранением нарушений. Таким образом, после нескольких месяцев простоя «Геомаркет» вновь готовится открыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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