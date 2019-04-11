Черные аисты прилетели на Алтай

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-11T11:12:11+03:00

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В Алтайский край с приходом тепла прилетели черные аисты. Еще один признак наступления весны.

- Очередная фаза весны: прилетели черные аисты. И очень дружный прилет - пока я смотрел, как аист-новосел несет в гнездо стройматериал, чуть не пропустил барражирование еще одной пары. Спускались с небес в родной им лес, - рассказывает на своей странице во «Вконтакте» бердвотчер Владимир Маер.

По его словам, он наблюдал за птицами около часа. Через некоторое время после прилета первой «партии» черных аистов, появились новые. Причем один из них заселился в старое гнездо.

- За короткое время увидеть четырёх краснокнижных птиц - приятно, однако! – признается Владимир.

Как известно, в России наибольшее количество птиц гнездится в районе Приморья. Зимует черный аист в южной Азии. В отличие от своих белых сородичей, не любит соседства с человеком и предпочитает селиться в глухих лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU