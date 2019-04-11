2019-04-11T11:13:09+03:00
Общество

В районе новостроек Барнаула появится новая поликлиника

Строительство должно начаться в этом году
БОРЗОВ Денис
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Современное медицинское учреждение появится по адресу Лазурная, 46, в квартале 2002а. Оно сможет принимать до 900 посетителей в смену.

Поликлиника будет принимать взрослых пациентов. В ней предусматривается женская консультация, так как в районе проживает множество молодых семей. Изначально планировалась поликлиника на 400 посещений, но из-за активной застройки в индустриальном районе медицинский объект решили расширить. По предварительным данным администрации Барнаула, общая площадь поликлиники составит 10 тысяч квадратных метров.

Проект разработали в 2018 году, в апреле этого года проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы Алтайского края.

На сегодняшний день уже идет подготовка документов для участия в аукционе. Скоро станет известно, кого из застройщиков закрепят за объектом. Строительство должно начаться в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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