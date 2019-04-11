Парня до полусмерти избили в Барнауле
В Индустриальном районе Барнаула неизвестные до полусмерти избили парня. Инцидент произошел утром в четверг, 11 апреля.
О произошедшем рассказали участники группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, стычка произошла около пяти утра возле одного из питейных заведений города, расположенного по адресу улица Лазурная, 37.
- Трое неизвестных жестоко избили парня. Пострадавшего с места происшествия увезла скорая, - рассказывают очевидцы.
О состоянии парня пока больше ничего неизвестно. Так же сообщается что стало с теми, кто избил его.
Между тем, местные жители рассказывают, что в этом районе достаточно много питейных заведений и конфликты периодически происходят.
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ИСТОЧНИК KP.RU