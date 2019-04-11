Парня до полусмерти избили в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-11T10:47:11+03:00

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В Индустриальном районе Барнаула неизвестные до полусмерти избили парня. Инцидент произошел утром в четверг, 11 апреля.

О произошедшем рассказали участники группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, стычка произошла около пяти утра возле одного из питейных заведений города, расположенного по адресу улица Лазурная, 37.

- Трое неизвестных жестоко избили парня. Пострадавшего с места происшествия увезла скорая, - рассказывают очевидцы.

О состоянии парня пока больше ничего неизвестно. Так же сообщается что стало с теми, кто избил его.

Между тем, местные жители рассказывают, что в этом районе достаточно много питейных заведений и конфликты периодически происходят.

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ИСТОЧНИК KP.RU