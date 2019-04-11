2019-04-11T10:47:11+03:00
Происшествия

Парня до полусмерти избили в Барнауле

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Пострадавшего увезла скораяПострадавшего увезла скораяФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В Индустриальном районе Барнаула неизвестные до полусмерти избили парня. Инцидент произошел утром в четверг, 11 апреля.

О произошедшем рассказали участники группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, стычка произошла около пяти утра возле одного из питейных заведений города, расположенного по адресу улица Лазурная, 37.

- Трое неизвестных жестоко избили парня. Пострадавшего с места происшествия увезла скорая, - рассказывают очевидцы.

О состоянии парня пока больше ничего неизвестно. Так же сообщается что стало с теми, кто избил его.

Между тем, местные жители рассказывают, что в этом районе достаточно много питейных заведений и конфликты периодически происходят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаулец со злости чуть не задушил бывшую девушку

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ребенок выпал из окна пятого этажа в Барнауле
Министр образования Алтайского края проведет «Тотальный диктант» в школе №125
Башенный кран упал на стройке в Барнауле
На Змеиногорском тракте до 30 апреля частично закрыли одну из полос
Несколько акций по уборке территорий прошли в Барнауле
Свыше 1 тысячи человек примут участие в субботнике в парке «Изумрудный»
ТЦ «Геомаркет» в Барнауле откроют 15 апреля
Робоэдвайзер ВТБ Капитал Инвестиции стал первым аккредитованным автосоветником в России
Черные аисты прилетели на Алтай
В районе новостроек Барнаула появится новая поликлиника
Алтайский медуниверситет приглашает старшеклассников и учащихся колледжей к участию в олимпиадах по химии и биологии
Барнаулец со злости чуть не задушил бывшую девушку
В Алтайском крае закрыли дело Антона Ангела
В Барнауле открылся киберспортивный клуб «Ростелеком-Арена» (RT-Арена)
На Алтае за финансы теперь отвечает новый человек
Первенство Сибири по боксу пройдет в Барнауле
Медиагруппа FM-Продакшн запустила благотворительный марафон «Спасибо за Победу»
Московская клиника предложила Матвею из Рубцовска свою помощь
В Алтайском крае в преддверии Дня Победы ветераны получают бесплатные дрова
Виктор Томенко дал алтайской школьнице мини-интервью
Алтайский министр образования станет одним из диктаторов «Тотального диктанта»
Столкновение маршрутки и BMW X6 в Барнауле попало на видеорегистратор